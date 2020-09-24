提囤房稅修法？財長蘇建榮：目前沒有規畫

財政部長蘇建榮今（24）日在立法院財政委員會備詢，民眾黨立委蔡壁如詢問是否計畫提出「囤房稅」修法（房屋稅條例），蘇建榮回應，「目前沒有規劃」，他表示，若要修法必須整體考量。

蔡壁如表示，民眾黨團已經提出囤房稅修法草案，但財政部業務報告中，不見相關修法，詢問是否有規劃？對此蘇建榮明確回應，目前沒有規劃。

蔡壁如進一步詢問，是否蘇建榮任內都沒有要修？蘇表示，真的要動的話必須整體考量，根據財政部「住家用房屋供自住及公益出租人出租使用認定標準」，全國持有三戶以內可適用自住房屋稅率1.2%，超過三戶以非自住住家用課徵1.5%至3.6%稅率，地方政府並可視所有權人持有房屋戶數訂定差別稅率。

根據民眾黨修法草案，計算戶數課徵囤房稅採累進稅率，降低單一且自住不動產成本，囤房重稅、出租減稅，若願意出租，會比照單一自住稅率執行。

而稅率部分，單一且自住採輕稅0.6％，一戶就是1.2％，二到三戶是1.5％，四到五戶就是2.4％至3.6％，六戶以上則是3.6％～4.8％。預售屋則是在徵房屋稅的一年內沒售出，按房屋現值的1.5％課稅。

此外蔡壁如也詢問是否規畫修正財劃法？蘇建榮表示，過去財政部曾提出財劃法修法，後來因為屆期不續審，後來就沒有再提出來，他表示，儘管如此，每年財政部下放到地方政府的財源就有1,000億元至1,200億元左右，財劃法要修的話要有共識，且有四大原則，包括擴大統籌分配稅款把餅做大、均衡區域發展、兼顧財政努力程度、嚴守財政紀律。

蔡壁如批評，財劃法不修，變成聽話的地方政府、分配到的錢就多。不過這說法馬上被蘇建榮「噹」，「委員對統籌分配稅款的計算方式不清楚。」他強調，統籌分配稅款是按照公式分配，誰分配多少都是依據公式，沒有看誰聽不聽話。