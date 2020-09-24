營業車牌照稅 10月開徵

今年下期營業用車使用牌照稅將於10月1日開徵，查定車輛26.2萬輛、查定稅額11.4億元，不受新冠肺炎疫情影響，雙雙較去年同期成長。台南市財政稅務局長陳柏誠表示，國內疫情穩定，加上可能因宅經濟帶動部分貨運需求，牌照稅稅收看起來不受影響，不減反增。

財政部表示，今年下期營業車輛牌照稅繳納期間自10月1日起至11月2日。於觀光業受到疫情衝擊，交通部也補助遊覽車、小客車租賃業50%牌照稅，據統計，全國受惠車輛共15萬輛，合計補貼金額約2.4億元。

陳柏誠表示，下期營業用車查定車輛共26.2萬輛，年增2.6%；查定稅額11.4億元，年增1.5%。查定數成長的原因主要是因為新掛牌車輛增加，尤其可能因為宅經濟發酵，貨運逆勢成長，帶動掛牌數輛增加，也挹注稅收。

據了解，疫情雖導致部分類型營業車輛掛牌數確實呈現衰退，如遊覽車、租賃小客車，但物流貨運等相關營業車輛則是成長，一消一長之下，整體開徵車輛數及稅額仍較去年增加。

陳柏誠表示，上期營業用車牌照稅適用的紓困措施，到了下期一樣適用，包括受疫情影響者，若無法一次繳清稅款，可申請延分期繳稅，營業人記得提出申請。

陳柏誠提醒，納稅人若逾期繳納，每逾兩日按滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵15%，納稅人務必留意繳納期限。

為了便民，財政部也提供多元繳納方式，不必受限金融機構營業時間及便利商店繳稅金額限制，也可線上繳稅，只要透過工商憑證或營利事業統一編號加車牌號碼，就可登入地方稅網路申報作業網站，可用信用卡、活期存款帳戶、晶片金融卡完成繳稅。