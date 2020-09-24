水電費減免 須核實申報

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

受到疫情影響，針對目前已依經濟部規定，享有水、電費減免的廠家，台北國稅局提醒，水、電費平時雖可作為企業的營運費用，但是減免的數字也必須核實申報，作為費用減項計算稅額。

近期因應新冠肺炎疫情，經濟部已針對受到一定程序營收影響的業者，給出水費、電費減免的措施，官員指出，營利事業如果符合經濟部減免的適用條件，台水、台電也確實給予水費、電費減免，這筆減免金額，在稅務處理上也要多加留意。

官員說，由於水電費減免是採直接扣除，業者只要按照減免後的金額繳納即可。

舉例而言，假設A工廠原本要繳納的水電費合繳3萬元，由於符合經濟部水電費減免標準，享水電費減免額度1萬元，最終後實際支付給台水及台電的費用，實際上只有2萬元，那麼在申報營所稅時，就該按減免後實際支付的2萬元，認列為當期水電費用。

電費 經濟部 疫情

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