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兩類網售課稅訴願案 駁回

經濟日報 / 記者徐碧華／台北報導
圖／經濟日報提供
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財政部今年收了好幾件網路銷售訴願案，因為沒有進項發票扣抵，被按銷售額課5%營業稅，紛向財政部申訴稅太重。又因為沒有申報營業稅被罰稅額一倍罰款，也希望減輕罰則。不過，這些訴願案統統被財政部駁回。

有納稅人主張，稽徵機關以賣出收款金額「全額」計算課徵5%營業稅，背離營業稅加值精神，有違實質課稅原則、比例原則及量能課稅原則，損害人民財產權，加重訴願人經濟負擔。

既然按全額課稅，也有納稅人主張應按小規模營業人的稅率1%計營業稅。

財政部賦稅署官員表示，實體怎麼課稅，虛擬世界也就怎麼課稅，租稅公平對待。財政部沒有修改營業稅規定的計畫。「納稅人應該去向上一手的賣家索取發票，作為進項扣抵。」

張先生2017年11月到2019年5月在網路銷售遊戲幣，被北區國稅局查獲銷售額3,781萬多元，核課營業稅189萬多元，罰一倍，罰款和稅額一樣，是189萬多元。

張先生訴願說，自己是向不特定自然人買遊戲幣，無法取得統一發票，無進項稅額可抵。

國稅局以「收款全額」5%計營業稅，背離營業稅「加值」精神。

張先生的訴願被駁回。另一位納稅人也賣遊戲幣，被台北國稅局查到銷售額1,168萬多元，補58萬多營業稅，加罰一倍。

一位自然人賣3C產品和鍋具，被北區國稅局核定銷售額2,220萬多元，核課營業稅107萬多元，加罰一倍。

還有一件發生在中部，由中區國稅局查獲銷售額1,328萬元，營業稅補66萬多元，加罰一倍。這是在網路上銷售遊戲點數。

官員指出，這些在網路販售者多半是年輕人，呼籲他們一旦月銷售額超過20萬元，要向國稅局詢問如何開立發票，把稅負計入成本之中。

營業稅 國稅局 財政部

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