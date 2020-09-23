發票千萬獎 七張還未領

今年7-8月期統一發票將於本周五（25日）開獎，財政部昨（22）日公布5-6月期統一發票未領張數，1,000萬特別獎還有七張沒領，200萬元特獎也還有五張未領，合計有12張大獎的中獎幸運兒尚未兌獎。其中有一張是僅花2元在桃園愛心聯盟生鮮超市影印，就中了200萬元。

財政部賦稅署提醒，5-6月期統一發票兌領期限至11月5日，中獎民眾可前往指定兌獎據點領獎，若使用載具儲存雲端發票，且在領獎前未列印出電子發票證明聯者，也可透過財政部統一發票兌獎APP兌獎。

賦稅署指出，今年5-6月期統一發票共開出16張1,000萬元特別獎、19張200萬元特獎，至今分別仍有七張、五張中獎發票尚未兌領。

1,000萬元特別獎未兌領發票中，花費金額最少的是在新北市板橋區全家便利商店購買飲料共20元，其次則是在桃園市楊梅區7-11購買大亨堡及飲料共60元；花費金額最高的則是在台北市大安區遠傳電信消費2,017元。