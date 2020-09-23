聽新聞
test
0:00 / 0:00
稅負納入成本 才是正解
網路銷售頻被補課營業稅，而且加罰一倍，財政部賦稅署官員提醒納稅人幾點注意，首先，把稅納入成本計算，例如進貨100元，想賺1元，得賣106元，把5%營業稅計算在內。其次，引用有稅負計算的程式，最好連開立雲端發票機制都有的那種。
官員說，納稅人希望財政部用另一套稅制對待虛擬世界，目前不可行，租稅公平，實體世界和虛擬世界的稅課必須一致。
有納稅人抱怨，從個人或小規模營業人那裹拿不到發票，沒有進項稅額可以扣抵，官員指出，實體世界也常有這種事，「拿不到進項發票，亦即表示納稅人消費時，沒有繳交前一手的營業稅。」營業稅是消費稅，是消費者繳，由賣方代徵。沒有拿到發票表示沒有繳稅，當然無法扣抵。
在實體世界，官員舉例，拿100元的貨，想賺1塊錢，售出101元，一定虧本。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言