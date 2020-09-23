稅負納入成本 才是正解

網路銷售頻被補課營業稅，而且加罰一倍，財政部賦稅署官員提醒納稅人幾點注意，首先，把稅納入成本計算，例如進貨100元，想賺1元，得賣106元，把5%營業稅計算在內。其次，引用有稅負計算的程式，最好連開立雲端發票機制都有的那種。

官員說，納稅人希望財政部用另一套稅制對待虛擬世界，目前不可行，租稅公平，實體世界和虛擬世界的稅課必須一致。

有納稅人抱怨，從個人或小規模營業人那裹拿不到發票，沒有進項稅額可以扣抵，官員指出，實體世界也常有這種事，「拿不到進項發票，亦即表示納稅人消費時，沒有繳交前一手的營業稅。」營業稅是消費稅，是消費者繳，由賣方代徵。沒有拿到發票表示沒有繳稅，當然無法扣抵。

在實體世界，官員舉例，拿100元的貨，想賺1塊錢，售出101元，一定虧本。