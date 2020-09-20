前八月境外電商申報銷售額近800億 營業稅入賬31億

今年遇到新冠肺炎疫情，許多民眾會選擇透過電商消費，財政部統計，今年前八月境外電商申報銷售額合計799億元，徵收營業稅共31億元，較去年同期的28億元增加約一成。至於境外電商開發票情形，官員表示，目前營運中、已設稅籍的境外電商共108家，其中82家已開發票，多數大型業者都已遵守規定。

而外界好奇，愛奇藝條款生效後，從在台落地的OTT平台，轉為類似Netflix的境外電商，但截至目前並未看到愛奇藝登記稅籍？官員對此表示，不方便透露個別業者情況。

據了解，愛奇藝並未下架，台灣用戶仍可持續使用，目前是透過Google Play、Apple等平台收費，而這兩大境外電商早已配合台灣法規開立發票並繳稅，愛奇藝可不必另外登記境外電商稅籍。

財政部官員表示，從2017年5月境外電商課稅制度上路以來，統計至8月底，合計銷售額達3,100億元，繳納營業稅額128億元。

至於開發票情形，官員表示，已登記稅籍、營運中的108家境外電商，已有82家開發票，針對未開發票業者，今年以來已祭出兩波處罰，第一波處罰25家，每家開罰3,000元，第二波開罰22家，每家開罰9,000元；此外也陸續有部分自動補報繳案件。

官員表示，其實民眾熟悉的多數大型電商，包括Google、Apple、Netflix、Uber等都已配合法令開始開發票，據了解這些已開發票電商申報銷售額已占全數九成以上。

除了營業稅，營利事業所得稅方面，境外電商累計繳納27億元，較營業稅少了許多。官員解釋，由於境外電商計算所得稅可申請適用所得稅租稅協定，可減輕稅負。

財政部表示，境外電商營業人若銷售電子勞務給我國自然人，且年銷售額逾48萬元，卻未依規定辦理稅籍登記，將依營業稅法規定處3,000元以上、3萬元以下罰鍰，呼籲境外電商自行檢視是否已達稅籍登記標準，如有短漏開發票及漏報銷售額，在未經檢舉調查前儘速補報補繳所漏稅款並加計利息，可免予處罰。