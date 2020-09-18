地價稅已核准自用住宅 若未變更無須每年申請

台北市稅捐處表示，申請地價稅優惠稅率的期限到本（9）月22日截止，最近常接到民眾詢問，原已按自用住宅用地稅率課徵地價稅的土地，是否須再次重新提出申請？稅捐處說，已核准適用自用住宅用地者，若持分面積、所有權人以及使用情形均未變動，不用重複提出申請。

稅捐處指出，土地所有權人或配偶、直系親屬於自用房屋辦妥戶籍登記，並且無出租或供營業使用，為自用住宅用地的必要條件。原本已經核准按自用住宅用地稅率課徵地價稅的土地，如仍符合自用住宅用地要件，不用重新提出申請。

但如有增加土地持分面積或因「繼承」、「信託」或「配偶相互贈與」取得原自用住宅用地，縱使仍作自用住宅使用，但因持分面積增加或土地所有權人已經變更，就必須重新提出自用申請，以免影響自身權益。

稅捐處提醒，原先核准自用住宅用地者，辦理戶籍遷出時，請記得至少需保留土地所有權人或配偶、直系親屬任何一人在原戶籍內，假如全戶遷出或是房屋變更出租、營業使用，即不符合自用住宅用地要件，應於30日內向土地所在地之該處所屬分處申報改按一般用地稅率課稅，否則可能遭到補稅甚至是裁處罰鍰。