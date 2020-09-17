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今年前八月查獲私菸 數量成長兩成、市價倍增

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

財政部國庫署公布今年前八月查緝私菸成果，共查獲違法菸品1,310萬9,081包，年增24%；若計算查獲私菸市價達10億元，較去年同期倍增，官員表示這次由於查獲不少來自中國大陸的高價正牌菸品，市價才會翻倍。

國庫署副署長顏春蘭表示，今年8月間在各查緝機關戮力查緝下，共查獲四宗大案：如8月13日於連江東莒海域查獲貨輪載運私菸68萬包，8月19日於高雄港查獲貨櫃夾藏私菸43萬包，8月24日於台南安平漁港查獲遊艇載運私菸31萬包，8月25日再於台中港截獲貨輪載運私菸536萬包。

其中，8月25日在台中港查獲的536萬包私菸，光是這批價值就高達4.5億元，是2016年啟動精進方案以來單筆價值最高的查獲案，也是首度查獲大批高價大陸品牌菸。

顏春蘭表示，查緝的夥伴都很用心、積極地查緝，這次前八月無論是數量、市價都較去年同期增加不少，由於過去查到的多為「白牌菸」，現在首度查獲大批大陸正牌菸品，未來將列為新的查緝重點，並滾動式修正。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

遊艇 抽菸

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