財政部長蘇建榮：資金專法上路至今申請匯回2,253億元

財政部長蘇建榮今（16）日在經濟日報主辦的論壇致詞表示，政府鼓勵資金匯回投資台灣，政策執行期間剛好碰上新冠肺炎疫情，台灣疫情控制良好，資金匯回踴躍，累計去年8月15日境外資金專法上路至今年9月14日，申請匯回資金達2,253億元，這也帶動台灣的投資。

經濟日報今天在台大醫院國際會議中心舉辦「產業戰略高峰論壇」，談後疫情時代產業轉型契機，蘇建榮應邀致詞。

根據財政部賦稅署統計，2,253億元中，有874億元是個人申請匯回，營利事業申請匯回1,379億元。

境外資金匯回專法實施後第一年申請匯回和第二年申請匯回適用稅率不同，上路首年申請可適用優惠稅率8%，進入第二年稅率就提高為10%，不過仍較循一般稅制匯回的20%稅率來得優惠。

賦稅署官員指出，財政部推估第一年申請匯回資金會到1,333億元，而實際申請匯回有2,164億元。第二年還是持續有資金申請匯回，至今申請了89億元。