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「後疫情時代 產業轉型契機」產業戰略高峰論壇

攝影中心 / 記者林俊良/台北即時報導
「後疫情時代 產業轉型契機」產業戰略高峰論壇，經濟部工業局局長呂正華演講疫情之後的產業政策。記者林俊良／攝影
「後疫情時代 產業轉型契機」產業戰略高峰論壇，經濟部工業局局長呂正華演講疫情之後的產業政策。記者林俊良／攝影

經濟日報舉辦《產業戰略高峰論壇-後疫情時代 產業轉型契機》上午揭幕，經濟部長王美花、財政部長蘇建榮出席致詞。經濟部長王美花表示，希望藉由這次論壇，讓政府與產業界多方交流，一方面產業能深入了解政府對後疫情時代的願景規畫與作為，另一方面，也鼓勵產業界從需求出發，給予政府更多轉型升級相關政策的務實建言，以使相關施政確實協助產業掌握契機，成為全球經濟的關鍵力量。財政部長蘇建榮表示，美中貿易戰與疫情後振興階段，產業鏈面臨調整，企業需升級轉型，財政部推出「兆元振興融資」、「百億創投」兩大政策，兆元振興融資方案可協助布局國際，百億創投則是扮演點火角色，希望帶動民間投資、助產業振興。

本論壇由彰化銀行、日月光集團、和大工業、華豐橡膠、工業技術研究院共同協辦。

「後疫情時代 產業轉型契機」產業戰略高峰論壇，經濟部部長王美花開幕致詞。記者林俊良／攝影
「後疫情時代 產業轉型契機」產業戰略高峰論壇，經濟部部長王美花開幕致詞。記者林俊良／攝影
「後疫情時代 產業轉型契機」產業戰略高峰論壇上午揭幕，經濟日報社長黃素娟（左起）、電電公會理事長李詩欽、和碩聯合科技董事長童子賢、彰化銀行董事長凌忠嫄、財政部部長蘇建榮、經濟部部長王美花、經濟部工業局局長呂正華、宏碁董事長陳俊聖、資策會產業情報研究所所長詹文男、工具機暨零組件公會理事長許文憲、台灣電路板協會理事長李長明，一同合影。記者林俊良攝影
「後疫情時代 產業轉型契機」產業戰略高峰論壇上午揭幕，經濟日報社長黃素娟（左起）、電電公會理事長李詩欽、和碩聯合科技董事長童子賢、彰化銀行董事長凌忠嫄、財政部部長蘇建榮、經濟部部長王美花、經濟部工業局局長呂正華、宏碁董事長陳俊聖、資策會產業情報研究所所長詹文男、工具機暨零組件公會理事長許文憲、台灣電路板協會理事長李長明，一同合影。記者林俊良攝影
「後疫情時代 產業轉型契機」產業戰略高峰論壇上午揭幕，和碩聯合科技董事長童子賢(左)演講後疫情時代的產業布局，上台前與經濟部長王美花(右)交換意見。記者林俊良／攝影
「後疫情時代 產業轉型契機」產業戰略高峰論壇上午揭幕，和碩聯合科技董事長童子賢(左)演講後疫情時代的產業布局，上台前與經濟部長王美花(右)交換意見。記者林俊良／攝影
「後疫情時代 產業轉型契機」產業戰略高峰論壇，財政部部長蘇建榮開幕致詞。記者林俊良／攝影
「後疫情時代 產業轉型契機」產業戰略高峰論壇，財政部部長蘇建榮開幕致詞。記者林俊良／攝影

疫情 經濟部 財政部

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