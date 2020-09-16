名家觀點／全球公司債違約潮來勢洶洶

美聯準會（Fed）最近的決議仍維持基準利率在0%至0.25%區間至2022年，並持續購入國債及抵押債券。而歐洲央行（ECB）則維持主要再融資利率於0%、隔夜貸款利率於0.25%，以及隔夜存款利率於負0.5%不變，同時將依疫情緊急購債計畫，維持1.35兆歐元規模。中國人民銀行（大陸央行）也調降幾個主要利率，包括貸款市場報價利率（LPR）等；其他主要國家央行也是將利率降至相對低的水準，甚至負利率。

然而，低利率環境讓企業借愈多省愈多。尤有進者，企業為因應疫情造成營收急減衝擊，無不把握此良機，紛紛透過發債籌集資金。據估計，今年全球公司債發行金額上看1兆美元，將創歷史新高。君不見，台灣幾家大型龍頭企業也搶搭這班發債列車，接二連三地發行公司債籌資。統計今年以來至8月底，累計發行金額已達新台幣4,641億元，較去年同期增長73%，締造新猷。其中，台積電累積已發債895億元，為發行金額最大公司、其次為台電的474億元，國泰金控的211億元，另台灣大哥大、日月光、台泥、中華電信均為200億元。

值得注意的是，因新冠肺炎疫情演變成全球大流行、經濟活動受阻，企業收入急縮、資金調度困難；因而出現公司債發行額與違約金額同創新高的警訊。根據國際金融協會（IIF）的調查，今年第2季全球企業債務違約金額高達940億美元，為金融海嘯爆發後的二倍。而美國為公司債總額增加最快的主要經濟體，其企業公司債違約金額占整體比重達約75%、其次分別為歐洲的14%、中國大陸的3%。

美國自爆發疫情以來，經濟受創頗深。截至8月中，已有424間企業宣布倒閉，預計還會持續增加；公司債違約日趨嚴峻，特別是垃圾級公司債違約率恐上升至9.5%。根據惠譽調查，今年第2季高收益債違約金額達411億美元，已破2009年同期的395億高點。不久前，穆迪就將美國公司債的前景由「穩定」調降至「負面」。另標準普爾則警示，歐洲垃圾級別公司債違約率到明年6月將提升一倍以上；而投機級別債券歷史滾動違約率為8.5%，最差情況恐升至11.5%。

中國大陸在第1季的發債規模達人民幣12兆元，居全球第二；但近年受美中貿易戰及疫情衝擊，經濟下行，導致債券違約金額逐年攀升。據Wind統計，2018年的公司債違約金額已達人民幣1,209億元，2019年上升至人民幣1,476億元，預估今年的違約金額將再創新高，亦不容小覷。

不可否認，今年全球經濟衰退已成定局，第二波疫情似乎有再起之勢；消費及實體投資、國際貿易難以恢復至疫情前水準。如今，還有不少產業在疫情中陷入困境，亟需透過增資、發債或向銀行融資，希冀度過難關。一則在低利率下，銀行放貸收益大幅縮水；再則，疫情擴散衝擊企業的經營及獲利能力，連帶影響其償債能力，徒增銀行授信風險。

據悉，國銀海外分行近期頻頻踩雷。根據金管會統計，截至今年7月底止，全體國銀逾期放款比率攀升至0.25%；其中，國內總分行為0.24%，而海外分行為0.47%。另一方面，Fed及ECB不斷地購買優質公司債，以刺激經濟；結果讓投資人認為公司債行情可獲支撐，轉而搶進評級低的垃圾債，一不小心，可能因債券違約而血本無歸。