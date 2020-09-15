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農民抗稅成功 財政部：非都市公設地將可免土增稅

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

因應大法官釋字第779號解釋，財政部正式預告土地稅法修正草案，將「非都市」土地被畫為公共設施用地，在被徵收前移轉，可比照「都市土地」免徵土增稅，預計明年上半年送立法院審查。而在修法通過前，相關案件仍須先繳納土增稅，再由地方稅捐機關列管，未來法案三讀後再退稅。

官員提醒，非都市土地地主有類似情形者，記得要在土增稅繳納期限屆滿的隔日起算30日內，向土地所在地稽徵機關申請復查，進入列管，未來法條通過後才能退稅，千萬別讓自身權益睡著。

財政部統計，截至6月30日止，全台已提出復查、列管中的案件共761件，其中又以台南市245件最多，桃園市130件次之，雲林縣以105件位居第三名。而台北市、嘉義市等地全市均為都市土地，原本就可免土增稅，因此並無任何列管案件。

大法官是在去年7月做出釋字779號解釋，源自於一位台南蘇姓農民的土地位於非都市計畫範圍，其中一部分被政府畫為道路用地，在徵收前將土地賣出，遭稽徵機關徵收20多萬元的土增稅，蘇姓農民不服，窮盡行政救濟管道卻都敗訴，最後聲請釋憲成功，財政部須在兩年內檢討修法。

財政部去年先廢止相關解釋令，邁出修法第一步，並陸續召開座談會，隨後在今年9月預告修法草案，讓被指定為公共設施使用的非都市土地，在被徵收前進行移轉，可比照都市土地免徵土增稅，預告期至11月9日，預計明年上半年送立法院審查。

除了因應釋憲修法外，財政部也同步檢討部分文字酌修，例如現行土地稅法中，民眾若要申請地價稅適用自用住宅等特別稅率，須在地價稅開徵40日前申請，修法則直接將日期寫出來，也就是須在9月22日前提出，省得納稅人還要自行推算日期。

土增稅 財政部 大法官

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