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循境外資金專法鮭魚返鄉 實際匯回金額突破2,000億元

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

外資金匯回專法上路第二年，財政部今（15）日公布最新統計，第二年首月申請匯回件數僅五件，金額共87億元，件數雖大幅下滑，但金額與專法上路之初差不多，且累計至今實際匯回金額已突破2,000億元。財政部官員表示，首年8%優惠稅率的趕末班車熱潮剛結束，第二年一開始申請狀況進入「冷靜期」，是在預料之中，不過財政部對於資金回台仍相當樂觀，將持續宣導。

境外資金匯回專法自2019年8月15日上路，企業或個人若在專法上路首年申請可適用優惠稅率8%，進入第二年稅率就提高為10%，不過仍較循一般稅制匯回的20%稅率來的優惠。

根據財政部統計，累計至今年9月14日，共1,027件申請案，合計申請匯回金額共2,253億元，實際已匯回金額已突破2,000億元，來到2,040億元。近一個月以來，申請件數僅五件，增加的申請匯回金額僅87億元，相較於前幾個月動輒百案申請、上百億申請匯回，第二年首月申請狀況顯得冷清許多。

財政部官員表示，專法上路首年申請可享8%優惠稅率，許多納稅人為了趕末班車，前幾個月出現爆量申請，在熱潮過後進入一段冷靜期，也是自然而然。官員表示，專法第一年剛上路時，每月申請件數及金額也都不多，但最後第一年申請匯回金額仍衝到逾2,000億元。

官員形容，就像是買衣服，最低優惠雖然已經過，但是第二年特價還是比原價來的優惠許多，即使進入第二年稅率提高為10%，但相較於20%稅率，仍是優惠許多，況且若投入實質投資，稅率還可以再減半。

官員指出，今年以來，國際經濟情勢變化受到疫情、美中貿易戰影響，許多台商調整投資布局，聰明的台商一定會把握機會，無論是透過專法或是循一般解釋令讓資金回台，財政部接下來也都會持續宣導，鼓勵台商把握短期租稅優惠。

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