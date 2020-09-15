超商繳稅上限 明起從每筆2萬元提高至3萬元

財政部宣布，9月16日起，超商繳稅上限從每筆2萬元提高至3萬元，繳納方式也不再受限於現金，可使用各超商開放的非現金支付工具。

財政部表示，想要更省時省力，建議首選線上繳稅，免出門。提醒大家，務必請店員在收據聯上加蓋店章，好好保存作為繳納證明喔。

高雄國稅局說明，納稅義務人收到綜合所得稅、個人房地交易所得稅、營利事業所得稅、營業稅、特種貨物及勞務稅、期貨交易稅、證券交易稅、菸酒稅、貨物稅、遺產稅及贈與稅等繳款書後，凡應納稅額在3萬元以下者，在繳款書所載的繳納截止日前，都可以選擇到統一、全家、萊爾富及來來OK等四大便利商店繳納。

高雄國稅局強調，目前四大超商在臺灣合計約有1.1萬間門市，民眾繳稅不受時間限制，具有高度便利性，本次除了傳統臨櫃繳納現金限額提高為每筆3萬元外，更開放使用「實體信用卡」、「行動支付」及「電子票證」等非現金支付工具臨櫃繳納稅款，多元的支付方式讓繳稅更輕鬆。