快訊

宜蘭1歲男嬰4樓窗墜樓亡 育7子母泣「與孩子無緣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超商繳稅上限 明起從每筆2萬元提高至3萬元

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
財政部宣布，9月16日起，超商繳稅上限從每筆2萬元提高至3萬元，繳納方式也不再受限於現金，可使用各超商開放的非現金支付工具。圖／摘自財政部臉書
財政部宣布，9月16日起，超商繳稅上限從每筆2萬元提高至3萬元，繳納方式也不再受限於現金，可使用各超商開放的非現金支付工具。圖／摘自財政部臉書

財政部宣布，9月16日起，超商繳稅上限從每筆2萬元提高至3萬元，繳納方式也不再受限於現金，可使用各超商開放的非現金支付工具。

財政部表示，想要更省時省力，建議首選線上繳稅，免出門。提醒大家，務必請店員在收據聯上加蓋店章，好好保存作為繳納證明喔。

高雄國稅局說明，納稅義務人收到綜合所得稅、個人房地交易所得稅、營利事業所得稅、營業稅、特種貨物及勞務稅、期貨交易稅、證券交易稅、菸酒稅、貨物稅、遺產稅及贈與稅等繳款書後，凡應納稅額在3萬元以下者，在繳款書所載的繳納截止日前，都可以選擇到統一、全家、萊爾富及來來OK等四大便利商店繳納。

高雄國稅局強調，目前四大超商在臺灣合計約有1.1萬間門市，民眾繳稅不受時間限制，具有高度便利性，本次除了傳統臨櫃繳納現金限額提高為每筆3萬元外，更開放使用「實體信用卡」、「行動支付」及「電子票證」等非現金支付工具臨櫃繳納稅款，多元的支付方式讓繳稅更輕鬆。

所得稅 超商 財政部

延伸閱讀

財政部修法 改適用自用住宅地價稅率9月22日前申請

財政部預告修法 移轉非都市公設地免土增稅

財部：廢印花稅須審慎評估

都更營業稅基 將統一計算

相關新聞

超商繳稅上限 明起從每筆2萬元提高至3萬元

財政部宣布，9月16日起，超商繳稅上限從每筆2萬元提高至3萬元，繳納方式也不再受限於現金，可使用各超商開放的非現金支付工...

財政部修法 改適用自用住宅地價稅率9月22日前申請

財政部預告修正土地稅法，明定適用地價稅特定稅率用地者，應於每年9月22日前提出申請。

財部：廢印花稅須審慎評估

行政院長蘇貞昌昨（14）日出席活動時表示，日前工商協進會理事長林伯豐代表大家要求廢止印花稅，他也當場裁示就這樣做，很可惜...

認列外銷損失 須附證明

台北國稅局表示，若台廠出貨違約，遭國外進口商索賠，台廠必須依賠償方式提示相關文件，包括銀行匯付證明、出口補運或掉換執據影...

未來發票 不影響對獎

疫情舒緩後內需活絡，南區國稅局表示，由於部分營業人7-8月期發票用罄，改開9-10月期發票，消費者若收到這種「未來發票」...

華為禁令影響履約 三招自救

美國華為禁令已經生效，安永圓方國際法律事務所昨（14）日指出，台廠在禁令之下雖面臨履約困難，但可透過在貿易契約中主張不可...

廢印花稅失敗 蘇貞昌怪工商界沒挺

工商團體過去不斷建議「廢除印花稅」，行政院長蘇貞昌去年力挺，但修正草案最後仍在立法院「胎死腹中」，且沒有下文。蘇貞昌昨突...

都更營業稅基 將統一計算

近年都更愈來愈熱，不過實務上都更營業稅稅基計算方式呈現「一國多制」，帶來許多困擾。為解決問題，財政部昨（14）日發布新解...

新書出版量創新低 籲圖書免稅入法

「新書出版總量創18年來新低，應推動『圖書免稅，購書抵稅』！」立委邱志偉與高嘉瑜14日指出， 108年新書出版量為3萬6,810種，負成長5.89%，創18年新低，呼籲傾聽產業訴求實施圖書免稅。文化部回應表示樂觀其成，將再協調，財政部則認為圖書列扣除額恐有失公允。

網售遊戲幣9,000多萬 補徵營業稅490萬

中區國稅局查獲個人在網站上銷售遊戲幣，一年銷售額竟高達9,000多萬元，補徵營業稅490萬元，並將移送裁罰。

過戶前反悔買回股票 國稅局再課一次證交稅

趙小姐（化名）詢問南區國稅，買賣未上市（櫃）股票尚未過戶前，出賣人再買回該股票，可否申請退還原繳納之證券交易稅，或是免再...

廠商錯漏稅 自首免罰

關務署近期修正「海關事後稽核作業規定」，自今年9月1日起已新增廠商守法自評機制，也就是「自首免罰」條款，鼓勵因無心之過而...

熱門新聞

買房注意！車位恐淪「房價陷阱」 北市1招算出真房價

人氣夯！滴妹飲料店傳開分店 薪水曝光網驚：屌打不少上班族

福懋打入蘋果鏈 台塑戰力UP

輝達併安謀 台積電利多

為何大虧28.1億元？星宇：開航五年內是不可能賺錢的

熱錢來了！馬國大展集團來台 簽約百億光電投資

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。