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財政部預告修法 移轉非都市公設地免土增稅

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
財政部9月9日預告修正土地稅法，非都市土地供公共設施使用，無論係現況已開闢完成或依計畫核定，依法完成使用地編定，在徵收前移轉，經需用土地人證明者，免徵土地增值稅。報系資料照
財政部9月9日預告修正土地稅法，非都市土地供公共設施使用，無論係現況已開闢完成或依計畫核定，依法完成使用地編定，在徵收前移轉，經需用土地人證明者，免徵土地增值稅。報系資料照

回應司法院解釋，財政部9月9日預告修正土地稅法，修正第39條規定，定明非都市土地供公共設施使用，無論係現況已開闢完成或依計畫核定，依法完成使用地編定，在徵收前移轉，經需用土地人證明者，免徵土地增值稅。

司法院108年7月5日釋字第779號解釋，土地稅法第39條第2項規定，僅就依都市計畫法指定之公共設施保留地尚未被徵收前之移轉，免徵其土地增值稅；至非都市土地經編定為交通用地，且依法核定為公共設施用地者，不予免徵土地增值稅，與憲法保障平等權之意旨不符，相關機關應於兩年內，檢討修正土地稅法相關規定。

財政部官員表示，司法院認為都市計畫內案件免土增稅，而非都市計畫內沒有免，違背租稅公平，財政部因而修法，一體適用免稅。「預定明年修法案才會經立法院審議。」

那麼目前有需要移轉的怎麼辦？財政部官員說，為兼顧民眾權益，定明該修正條文施行時，尚未核課或尚未核課確定案件，適用修正後規定。「已有公文給相關單位，輔導民眾申請復查，讓自己的案件成為未確定案件，以適用免稅規定。」

財政部 司法院 都市計畫

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