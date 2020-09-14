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承攬契約未記載總價 可按預估金額先繳印花稅

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

台北市稅捐處表示，承攬合約是印花稅的課稅範圍，應於契約書立後交付或使用時，依照契約所記載之總金額按千分之一計算繳納印花稅，如訂約時契約並未記載總價，須等工程完工後始能計算出確實金額者，可先預估金額繳納印花稅，等承攬工作完成後，再按確實金額補足其應納之印花稅或申請退還溢繳之印花稅。

稅捐處說，如承攬合約已載明總金額，即須按合約金額計算繳納印花稅。另如合約有記載含營業稅，可以扣除營業稅後之金額計算繳納印花稅。該處特別提醒，以印花稅票繳納者，須將稅票黏貼於契約並銷花才算完成繳稅程序，如未依規定銷花將會被處五至十倍罰鍰。

為便利民眾繳稅，民眾可向稅捐處申請開立印花稅繳款書繳納，也可至地方稅網路申報作業網站(https://net.tax.nat.gov.tw/)申請網路帳號後，即可自行開立繳款書並同時線上繳稅，省時又便利，歡迎民眾多加利用。

印花稅 營業稅

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