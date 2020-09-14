都更營業稅計稅方式明年起統一 不再一國多制

近年都更越來越熱，不過實務上都更營業稅計稅方式呈現「一國多制」，帶來許多困擾。為解決問題，財政部今（14）日發布新解釋令，預計2021年正式上路，共兩大重點。首先，2021年起統一以較貼近市價的「更新後總價值」為銷售額，不得再以較低的「房屋評定現值」計算；第二，算法可採「共同負擔比」或「房地現值比」二擇一。

建商以權利變換方式參與都更時，會擬定都更事業計畫或權變計畫，送地方政府核定，而營業稅是其中一項提列共同負擔項目，由建商支付稅款，但實質上由地主負擔，須負擔營業稅越高，分配給地主的房地就會越少。

而過去在核定權變計畫中的營業稅時，地方政府各行其是，就連採用的銷售額都不一，有些採用較低的房屋評定現值，僅為市價的四成到五成；有些則以地方政府核定的更新後總價值為準，較貼近市價。

財政部官員表示，其實早在2017年6月7日，財政部就已發布解釋令，說明以權利變換方式進行的都更案件，應以「更新後總價值」作為營業稅的銷售額，不過當時並未給予緩衝期，部分地方政府未跟上腳步調整作法，仍採房屋評定現值核定。

問題在於，這類以房屋評定現值核定的都更案件，到了國稅局課稅端時，卻被要求更新後總價值來課徵較高營業稅，此時就產生爭議。

因此財政部這次在解釋令中明訂緩衝期，只要今年底前報核案件，課稅時皆以地方政府在權變計畫中所核定的營業稅為準，財政部會照單全收；但明年起就必須一律以更新後總價值為銷售額。

至於是否會因為明年起一律須以更新後總價值計稅，讓許多都更案趕在今年底前送件？內政部官員表示，其實都更集中在雙北，自2017年來就是以更新後總價值計稅，對多數案件而言沒差別，衝擊並不大，重點在於解決過去一國多制的問題，有助建商在擬定權變計畫時更能精準提列成本，減少後續爭議。

此外，現在各地方政府在計算建商銷售給地主的比率時，有些是以共同負擔比來計算，如台北市；有些則是以房地現值比來計算，如新北市。新解釋令將兩種做法都納入，建商、地主可依據需求二擇一；若未選定，國稅局則會以房地現值比來計算。