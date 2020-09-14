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新書出版量創新低 籲圖書免稅入法

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
立委邱志偉（左3起）與高嘉瑜指出， 108年新書出版量為3萬6,810種，負成長5.89%，創18年新低。（photo by 高嘉瑜立委辦公室）
立委邱志偉（左3起）與高嘉瑜指出， 108年新書出版量為3萬6,810種，負成長5.89%，創18年新低。（photo by 高嘉瑜立委辦公室）

「新書出版總量創18年來新低，應推動『圖書免稅，購書抵稅』！」立委邱志偉與高嘉瑜14日指出， 108年新書出版量為3萬6,810種，負成長5.89%，創18年新低，呼籲傾聽產業訴求實施圖書免稅。文化部回應表示樂觀其成，將再協調，財政部則認為圖書列扣除額恐有失公允。

20頁以下未納免稅

「出版是文化實力的象徵，閱讀則是提升國民整體素質與國家競爭力的關鍵。」邱志偉說，然而近年來我國圖書產業極度低迷，從出版、發行、經銷、門市整個產業鏈越來越蕭條，再加上疫情的襲擊，業界也預估今年產值將再創新低，振衰起敝是當務之急。他也將在立院推動草案，期盼達成「圖書免稅，購書抵稅」。

「根據財政部統計，截止至今年6月底出版業銷售總額相較於去年同期減少4億多元。」高嘉瑜表示，文化部為了振興出版業，日前公布《文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法修正草案》以透過圖書免納營業稅幫助出版業度過困境，刺激買氣。但20頁以下圖書未納入免納營業稅之範圍，對出版業者來說並不公平。

圖書館缺購書經費

新北市出版商業同業公會理事長吳政鴻指出，實體書店今年掀起關店潮，台北國際書展與童書展皆因疫情取消或延後，整體出版產業上半年業績大約下跌2-3成，呼籲政府原本規畫的購書預算別因紓困或防疫而排擠或刪減，使得公共圖書館、大專院校以及高國中小的購書經費更加匱乏，這對出版產業將更是雪上加霜。

圖書發行協進會理事長李再星強調，產業普遍認為減免營業稅真的很複雜，目前規範是書籍或電子書要有ISBN（國際標準書號）或EISBN才能申請免徵營業稅，加上出版社可以自行決定是否申請免稅或應稅，造成出版上中下游的混亂，最重要是還有年限5年及最多可再展延5年的問題，期盼讓圖書免稅能真正「入法」。

文化部人文及出版司副司長朱砡瑩表示，20頁以內的書不能申請書號的問題，負責單位是國家圖書館，將積極與國圖做溝通，希望產業的訴求最終都能獲得圓滿解決。財政部賦稅署副署長李怡慧則說，圖書消費也只是個人消費中的其中一種，若列為扣除額恐怕有失公平，希望先實施文化部所提辦法，一段時間後再通盤檢討。

高嘉瑜呼籲文化部與財政部正視產業困境，傾聽產業的訴求進行通盤性的調整，長期產生的後續效益必大過稅收。（photo by 高嘉瑜立委辦公室）

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