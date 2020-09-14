網售遊戲幣9,000多萬 補徵營業稅490萬

中區國稅局查獲個人在網站上銷售遊戲幣，一年銷售額竟高達9,000多萬元，補徵營業稅490萬元，並將移送裁罰。

各國稅局陸續查獲在網站銷售遊戲幣，一年累計下來的銷售額都很高，補、罰金額大，呼籲銷售人應辦理營業登記，月銷售額超過20萬元要申請開立統一發票，把稅負納入成本考量，以免受罰。

中區國稅局指出，被查獲的個案是個人，不是公司，在網站上銷售遊戲幣。官員指出，「網站上的交易很難逃漏稅，因為每一筆交易都清清楚楚。」單筆交易可能不大，但累計一年的銷售總額卻很可觀。被查到的個案累計一年的銷售額達9,000多萬元。

因為月銷售金額超過20萬元，符合開立統一發票的資格，國稅局按5%課營業稅，這個個案沒有進項發票可以抵，所以算下來的營業稅額高達490萬元。

而且以逃漏論處，中區國稅局表示，除了本稅之外，銷售人還會被處以罰鍰。