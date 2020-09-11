公司虧損 營所稅漏報理賠收入70多萬 遭罰5萬多元

北區國稅局轄內一家公司106年度虧損3,000多萬元，營利事業所得稅額為零。國稅局查到它漏報產險理賠74萬餘元，按17%稅率計算所漏稅額，按漏稅額處0.4倍罰鍰，被罰了5萬多元。

北區國稅局表示，許多營利事業誤認為短漏報所得額沒有造成稅捐的逃漏，就不會受到處罰，其實，依所得稅法規定，營利事業因受獎勵免稅或營業虧損，致加計短漏之所得額後仍無應納稅額者，仍應就短漏之所得額依當年度適用之營所稅稅率計算之金額，依相關規定處罰，但最高不得超過9萬元，最低不得少於4,500元。

被罰的這家公司有辦理營所稅結算申報，列報全年所得額虧損3,000餘萬元，北區國稅局查到它漏報取自保險公司的產物保險理賠收入74萬餘元，雖加計該短漏所得額後仍為虧損，惟依所得稅法第110條第3項規定，仍應就該漏報所得額74萬餘元，依當年度適用之稅率17%計算之金額12萬餘元，處二倍以下之罰鍰。

北區國稅局表示，該公司出具承諾書承認違章事實，依稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表規定，處0.4倍罰鍰5萬餘元。