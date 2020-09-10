傳男不傳女觀念難翻轉 去年財產受贈人男性仍占六成

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

「傳男不傳女」的傳統觀念難以翻轉，財政部今（10）日發布統計通報，去年財產受贈人共23.8萬人，其中男性占逾六成，女性則不到四成，男性是女性的1.5倍，可見當今台灣社會，多數父母仍傾向將財產贈與給兒子，且呈現年紀越小、男女比例越懸殊的趨勢。

財政部指出，統計去年財產受贈人共23.8萬人，其中男性為14.4萬人，占60.5%，女性為9.4萬人，占39.5%，男女之間的比例約六比四，且近四年以來比例大致持平，傳統「傳男不傳女」的觀念，直到21世紀的今日仍難以動搖。

從縣市別觀察，即使在都會區，男女財產受贈人比例也差異不大，六都當中，僅台北市、高雄市女性受贈比例有超過四成，分別為43.3%、41.8%；出了六都之外，台東縣、花蓮縣、基隆市的男女受贈比例接近五五波；而金門縣男性受贈人數占七成以上，比例最為懸殊。

若從年齡觀察，各年齡層男性占比也都大於女性，且呈現年紀越小、差距越大的趨勢，又以15歲至19歲間的男女受贈人數差距最大，男性是女性的2.27倍；隨著年紀越大，男女差距越收斂，75歲以上的財產受贈者，男女比例已接近一半一半。

若觀察贈與人，去年男性贈與人共8,241人，占五成三，女性共7,249人，占四成七，近四年以來男、女差距維持在6至10個百分點。

官員表示，現行稅制下，夫妻兩人每年分別各有220萬元贈與免稅額，可用來節稅，且夫妻之間的贈與免稅，實務上要傳承財富時，夫妻常會互相贈與、再贈與給子女，充分運用免稅額度，因此贈與人的性別比例較為相當。

免稅額 財政部

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