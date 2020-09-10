公司提起訴願未「繳半」 不動產被拍賣追稅

一家公司對營利事業所得稅被核定要繳300萬餘元不服，申請復查，對復查決定又不服，向財政部提起訴願。不過，納稅人在提起訴願後，未依規定「繳半」，公司不動產被拍賣了。

財政部台北國稅局表示，提起訴願前要先繳應納稅款的半數，才不會被強制執行。

台北國稅局表示，該公司106年營所稅被核定應納稅額300萬餘元，不服，向國稅局申請復查，於收到復查決定書及繳款書後，對於復查決定仍不服，依法提起訴願。

根據規定，提起訴願，要就復查決定應納稅額繳納半數或提供相當擔保，才得免於被移送強制執行。若沒繳，會被懷疑藉行政救濟拖延納稅，國稅局會視為欠稅案件，依規定移送法務部行政執行署強制執行。

於是，行政執行分署查封、拍賣該公司的不動產，先繳清地方稅的欠稅款，分配後徵起200萬餘元。這時，台北國稅局官員指出，該公司以其欠稅已繳納超過半數稅款為由，申請撤回執行，「該公司擔心繼續查封、拍賣其他不動產，要求不執行。」

官員說，如果200萬餘元的稅款是該公司自行繳納的，可以撤回執行。但是該個案不是，200萬餘元是執行徵起而來，依規定仍不得撤回執行。