前八月證交稅932億元 創30年來同期新高
財政部今（9）日公布8月稅收1,276億元，年增6.2%，前八月累計稅收1兆 5,681億元，年減4.1%。財政部統計處副處長陳玉豐表示，前八月稅收創歷年同期新高的稅目有營業稅、遺產稅及使用牌照稅。
財政部指出，累計前八月實徵淨額與上年同期比較，以營利事業所得稅減少 1,138億元、貨物稅減少88億元、房屋稅減少25億元較多，不過證券交易稅增加357 億元、營業稅增加 104 億元。
表現最強勁的稅目仍是證交稅，8月及累計前八月上市櫃股票平均每日成交值為 2,718 億元、2,224億元（上年同期為 1,445 億元、1,352 億元），使全月證交稅實徵淨額146億元，年增80.5%，前八月實徵淨額932億元，年增62%。
陳玉豐表示，前八月證交稅創下30年來同期新高。
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