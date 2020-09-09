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國安危機浮現：特勤平時不聯手，戰時真能反斬首？

沒有訂單還要報營業稅嗎？國稅局：要！不報罰1,200元

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

高雄林先生詢問高雄國稅局，受新冠肺炎疫情性影響，公司近期沒有接到訂單，銷售額為0，當期營業稅還需要申報嗎？國稅局答復要的，雖然沒有稅額，沒有申報會被罰1,200元怠報金。

高雄國稅局表示，使用統一發票營業人無論有無購買統一發票、當期有無銷售額，均應依規定於次期開始15日內申報並繳納營業稅，以免遭加徵滯、怠報金處罰。

該局舉例說明，甲營業人未購用5-6月統一發票，期間也沒有銷售行為，依加值型及非加值型營業稅法第35條第1項規定，仍需在營業稅申報期限（7月1日至15日）內，填寫「營業人銷售額與稅額申報書」向國稅局申報銷售額、應納或溢付營業稅額。

國稅局官員指出，營業稅法第49條規定，沒有申報會處怠報金，怠報金依稅額的1%計，最低不得少於1,200元，這是行為罰，處罰不申報者。申報期限過後30日予以處分。

營業稅 國稅局 統一發票

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