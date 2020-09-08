死亡前二年內轉帳600萬給另一半 也要申報遺產稅

台北國稅局指出，被繼承人甲君於108年3月間死亡，死亡前兩年內自其銀行帳戶轉帳600萬元給配偶乙君，乙君申報甲君遺產稅時，沒有報該筆600萬元，國稅局將該筆轉帳併入遺產總額核課遺產稅，並處以罰鍰。

台北國稅局指出，配偶間相互贈與，依遺產及贈與稅法第20條第1項第6款規定，不計入贈與總額。配偶間相互贈與存款時，因無產權移轉登記問題，是可免辦理贈與稅申報。

如果配偶間相互贈與之財產為不動產或股票時，雖然也是免贈與稅，但因應過戶需要，是需要辦理一下贈與稅申報，依遺產及贈與稅法第41條第2項及第42條規定，贈與人應檢附國稅局發的「不計入贈與總額證明書」以供地政機關或股票發行公司辦理產權移轉登記。

台北國稅局指出，個案的贈與人於贈與後兩年內死亡，該筆贈與就涉及遺產稅。被繼承人死亡前兩年內贈與配偶之財產，仍應視為被繼承人之遺產，依遺贈稅法第15條第1項第1款規定併入遺產總額課徵遺產稅。

因為繼承人(或配偶)辦理遺產稅申報時，申請查核被繼承人財產，會查不到相關贈與稅申報資料，導致繼承人容易疏忽而漏報贈與人死亡前兩年內贈與配偶之財產，台北國稅局提醒納稅人注意，以免受罰。