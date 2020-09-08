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夫妻共有地…須個別提出

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

今年地價稅優惠申請即將截止，但有一種家庭申請前須特別注意，基隆市稅務局指出，如果同一筆土地的產權較複雜，譬如由夫妻共同持有，就必須要由共有土地的所有權人個別提出申請，申請人的地價稅才能適用優惠稅率。

一般民眾常常誤以為，當夫妻共有土地持分時，只要由夫妻其中一方申請自用住宅用地優惠即可，但其實法律規定不是這樣的。

多人共有土地的情況，就以夫妻共有為例，官員表示，依據稅法規定，登記為夫妻名義的分別共有土地，要適用自住優惠，就必須是夫妻雙方都要提出申請，才可以都適用優惠稅率。

官員表示，如果住宅所坐落土地，已經分別以夫、妻個別名義登記產權，無出租或供營業使用並符合各項自住用地優惠要件，此時夫妻雙方都要向土地所在地的稽徵機關提出減免申請，才有機會適用優惠。

地價稅 自用住宅

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