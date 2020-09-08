租稅規避…罰則變輕了

農地被徵收前趕緊贈與子女，規避贈與稅，會被國稅局反制，早年按所核贈與稅加罰一倍罰款，晚近改按納稅者權利保護法規定，只要求滯納金加計利息，處罰低多了。

葉先生在士林科技園區徵收土地前，把農地在2008年贈與給兒子，台北國稅局按抵價地權利1,496萬多元計贈與總額，核課葉先生127萬多元贈與稅，並依裁罰表，按所漏稅額罰一倍罰款，加罰127萬多元。

但到鄭先生2018年被補稅660萬多元時，改按納稅者權利保護法規定，屬租稅規避案件，只加徵滯納金和利息，滯納金是99萬多元，利息53萬多元，兩者合計比加罰一倍輕多了。

北區國稅局指出，這類徵收前贈與農地的案子，形式上完全符合法律規定，而且也申報了，並沒有隱匿贈與的事實，屬於租稅規避案件。稅捐稽徵機關根據與實質上經濟利益相當之法律形式，成立租稅上請求權，並加徵滯納金及利息。