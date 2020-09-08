地價稅優惠申請 22日截止

包括自住用地、事業用地以及減稅土地等三類用地，依法可以享地價稅優惠，但必須主動提出申請，新北市政府稅捐處表示，今年地價稅優惠申請即將於9月22日截止，錯過將損失全年地價稅節稅權益。

官員表示，一般土地的地價稅至少在千分之10至千分之55之間，但是，自用住宅僅按千分之2來課徵地價稅，如果符合條件卻沒申請優惠，適用稅率至少差了四倍。

自住用地共有三大適用要件與限制，官員表示，首先是不能出租或營業使用；其次，土地將綁定所有權及戶籍，建物必須是土地所有權人或其配偶、直系親屬所有，且須有家人設有戶籍；第三，同一戶的地主、配偶及未成年受扶養親屬，全國只限一處土地可適用優惠，都市土地優惠面積約90坪、非都市土地優惠面積約210坪。

指定事業用地也能夠享有地價稅優惠，官員表示，包括工業區、工業用地以及合法的非工業區工廠土地，還有礦業用地、私立公園、動物園、體育場所用地、寺廟、教堂等政府指定的特定事業用地，都可以申請按照千分之10特別稅率課徵地價稅，不因土地過大而被課予重稅，但同樣要主動提出申請。

除了自住用地及特定事業用地，官員指出，還有部分減免土地須在9月22日前提出申請，才能享法定的保障優惠。

譬如無償供公眾通行的道路土地、騎樓走廊，以及都市計畫公設保留地等，都有特別的減免規定，同樣應由地主主動提出申請。

官員表示，地價稅將在11月1日開徵，然而9月22日是減免優惠申請的最後期限，如果逾期還沒申請，即便未來審核通過，還是要等明年繳稅才能適用，今年全年的地價稅仍要照原本適用稅率來繳納。

至於過去已經申請過地價稅優惠的案件，官員表示，這部分系統會直接代入資料，除非土地持有、使用情形有異動，才會需要重新申請優惠。