農地徵收前贈與避稅 行不通

得知農地納入徵收範圍，在徵收前贈與子女，徵收後，由子女領取抵價地或補償金，達到免贈與稅、財富又移轉給下一代的目的。對此國稅局提出反制，舉「實質課稅」旗號，以抵價地權利價值計算贈與額，核課贈與稅。納稅人不服，多個案子在打行政救濟官司。

鄭爸爸在2011年5月13日申報贈與六筆農地給兒子，同年6月23日又贈與七筆農地給女兒，由於農地符合農用規定，北區國稅局核發「贈與不計入贈與總額」證明書，免繳贈與稅，兒女們拿證明書順利過戶。

到了11月，上述農地被徵收，屬台北港特定區區段徵收範圍，鄭爸爸的兒女總計拿到補償地權利價值6,774萬多元。北區國稅局認定那是鄭爸爸的贈與，核課鄭爸爸贈與稅660萬多元。

除了鄭爸爸，同屬台北港特定區的徵收範圍，張先生也做了同樣的規劃，被核課388萬元的贈與稅，連先生被核課377萬元的贈與稅。

不只北區國稅局這麼做，台北國稅局也是這麼課稅，台北市士林科技園區同樣是徵收農地而來，葉先生在徵收前將農地贈與兒子，台北國稅局依抵價地權利價值核課贈與額，核葉先生127萬多元的贈與稅。

上述這幾件都打了行政救濟官司，張先生在提起行政救濟指出，即便國稅局要課贈與稅，也應該是按贈與時的農地公告現值2,745萬元來計算贈與額，而不是按抵價地的權利價值4,107萬多元。

台北國稅局指出，上述案件形式上符合遺贈稅法第20條第1項第5款規定，但實質由子女無償取得應稅財產，獲得規避贈與稅的租稅利益。屬租稅規避案件，國稅局可以把損失的租稅拿回來，按實質課稅原則，以子女拿到抵價地為贈與時點，以抵價地權利價值為贈與額度。到目前為止，行政法院支持國稅局做法。