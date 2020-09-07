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房屋租賃合約要繳印花稅嗎？留意收據性質

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
房屋租賃合約雖非屬印花稅課徵範圍，依法免繳印花稅。圖／中央社資料照
房屋租賃合約雖非屬印花稅課徵範圍，依法免繳印花稅。圖／中央社資料照

房屋租賃合約雖非屬印花稅課徵範圍，依法免繳印花稅。新北市政府稅捐稽徵處今（7）日指出，但若收款人在租約上註記收取款項並簽章，則該租約已具銀錢收據性質，應課徵印花稅，即每次收款時，房東或房客應按收款金額繳（貼）4‰印花稅（票）。

新北市政府稅捐稽徵處舉例，甲向乙承租房屋一間，簽約時乙向甲收取首月租金2萬元及保證押金5萬元，並於租約上簽章註明收訖；退租時甲向乙收回保證押金5萬元，因該租賃契約已兼具銀錢收據性質，乙於簽約收款時，應按收款金額7萬元之4‰繳（貼）印花稅（票）280元；甲於退租收回押金時，應按收款金額5萬元之4‰繳（貼）印花稅（票）200元。

若房東或房客檢視租賃契約已具銀錢收據性質，應儘速依據稅捐稽徵法第48條之一規定自行補繳印花稅或補貼印花稅票，則可免除逃漏稅之處罰。

新北市政府表示，但補繳之稅款，應自收款立據日之次日起至補繳之日止，依郵政儲金匯業局之1年期定期存款利率按日加計利息，一併繳納。否則一經稅捐稽徵機關查獲有短、漏繳（貼）印花稅（票）的情形，除須補繳（貼）印花稅（票）外，並按漏稅額處5倍至15倍罰鍰。

印花稅 房東 租金

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