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國稅局：借錢買設備 取得設備前的利息不能列費用
財政部台北國稅局表示，營利事業借款購置設備，於取得該設備前所支付之利息，應作為該項資產之成本，不可列報為當年度之利息費用。
台北國稅局查核轄內某公司108年度營利事業所得稅結算申報案，發現該公司列報金融機構借款利息支出200萬餘元，其中30萬元利息支出係108年10月1日借款4,000萬元購買設備而產生，因該設備於當年度年底時尚未交付及取得所有權，依前揭規定應將該筆利息費用30萬元予以資本化，列入設備成本，於取得設備以後之借款利息方能以費用列支。
該局說明，依營利事業所得稅查核準則第97條第7款規定，營利事業因購置土地以外固定資產（例如：設備）而產生借款利息，自付款至取得資產期間應付之利息費用，應列入該項資產之成本。但取得資產後，也就是辦妥所有權登記日或實際受領日後，所支付利息才可列報為利息費用。
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