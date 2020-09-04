快訊

加利指工業防護率99％比醫95％好 藥師：別被百分比騙

加利混充口罩流入宜蘭！今起至11日受理更換

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綜所稅第三批退稅要來了 9月30日入帳

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
108年度綜合所得稅結算申報第三批退稅，將於109年9月30日辦理退稅。報系資料照／記者杜建重攝影
108年度綜合所得稅結算申報第三批退稅，將於109年9月30日辦理退稅。報系資料照／記者杜建重攝影

108年度綜合所得稅結算申報第三批退稅，將於109年9月30日辦理退稅。各國稅局同步辦理。

財政部中區國稅局台中分局表示，這一批退稅主要是採紙本申報者。

國稅局表示，為避免民眾申報時未填寫退稅帳號，無法劃撥退稅，造成徵納雙方不便，國稅局已於近日主動寄發直接劃撥同意書，民眾收到後填妥同意書，親自簽名或蓋章，並於同意書所載期限內郵寄或遞送所轄分局、稽徵所，另外也可以直接掃描同意書上之QR-Code，進入財政部稅務入口網回復存款帳戶，即可改採帳戶直撥退稅，退稅款會直接劃撥至民眾帳戶。

無法劃撥或民眾不同意劃撥時，國稅局將改以寄送退稅憑單，請民眾於憑單所載有效期限內向指定的金融機構兌領。

國稅局 財政部 所得稅

延伸閱讀

媽媽匯錢給兒子買千萬房 被課430萬贈與稅

兩類逃漏模式 稅局緊盯

小確幸來了！第三批綜所稅退稅 9月底入帳

影／全台路口安全大執法 台中今告發602件入帳37萬

相關新聞

媽媽匯錢給兒子買千萬房 被課430萬贈與稅

財政部台北國稅局查到一位媽媽匯款給還在唸大學的兒子買房，國稅局以該房地的房屋評定現值及公告土地現值合計3,920萬元計算...

綜所稅第三批退稅要來了 9月30日入帳

108年度綜合所得稅結算申報第三批退稅，將於109年9月30日辦理退稅。各國稅局同步辦理。

稅稅唸學堂／父親身故農地荒廢 李先生多繳150多萬遺產稅

李爸爸生病了，無法照顧農地。李爸爸過世後，兒子去申請農用證明書，爭取適用農地農用免遺產稅，沒想到區公所勘查結果給了個「未翻耕、未種植」的審查結果。北區國稅局無法核給農用扣除額，李先生因此多繳了150多萬遺產稅。

兩類逃漏模式 稅局緊盯

逃漏稅案件層出不窮，北區國稅局表示，近期陸續以人頭帳戶逃漏稅、偽造抵押權規避強制執行等案件，最後都由國稅局成功討回稅款，...

第三批綜所稅退稅 月底入帳

今年第三批綜合所得稅退稅將於9月30日入帳，根據財政資訊中心統計，第三批退稅件數約27萬件，退稅額合計約30億元；若累計...

超商繳稅上限 提高到3萬

從9月16日起，四大超商代收稅款服務將有二項新制上路，首先是繳稅金額上限，將提升為3萬元，其次則是開放信用卡等開放多元支...

企業盈虧互抵 帳要算清楚

國內企業交叉控股、持股，相關所得不必課稅，不過卻會影響盈虧互抵額度，台北國稅局表示，企業若想申報過去十年虧損抵減營所稅，...

農地農用五年可免遺產稅 避免冤繳記得先這樣做

呂先生的父親於104年過世。三年後，母親過世。在辦理母親遺產稅申報時，驚覺當年父母共有的農地可以免繳遺產稅，於是持農用證明書向國稅局申請退還父親遺產稅案百萬稅款。

買共有地出售 適用稅制有解

兄弟姊妹之間共有房地相當常見，不少親人之間也會透過法院將共有房地拍賣變價後，再來分錢。不過若其中一位手足基於情感因素或投...

家人間移轉房產 當心「雙稅」

家人間買賣不動產，稅務上可能存在雙重風險，中區國稅局表示，二親等內家人間，若以低於現值、家人代為擔保等情況買賣不動產，一...

營所稅暫繳申報 稅率20％

營利事業所得稅暫繳申報已自9月起展開，財政部台北國稅局提醒，無論是否為課稅所得額50萬元以下的企業，自109年度起適用營...

遺產稅逾期 無法跨局辦理

自去年12月起，符合一定條件的簡易遺產稅申報案件，可就近前往任一國稅局申報，不過財政部北區國稅局提醒，若逾期申報將無法適...

熱門新聞

媽媽匯錢給兒子買千萬房 被課430萬贈與稅

聯發科大搶Chromebook商機

華創技術平台資產作價逾76億 入股裕隆與鴻海合資公司

離岸風電爭議德商指「飛安是假議題」 民航局強硬回擊

新光金二公主吳欣儒接班 首度主持法說會公開亮相

全聯開火鍋店拚體驗經濟 湯底業績上看2.5億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。