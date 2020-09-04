綜所稅第三批退稅要來了 9月30日入帳

108年度綜合所得稅結算申報第三批退稅，將於109年9月30日辦理退稅。各國稅局同步辦理。

財政部中區國稅局台中分局表示，這一批退稅主要是採紙本申報者。

國稅局表示，為避免民眾申報時未填寫退稅帳號，無法劃撥退稅，造成徵納雙方不便，國稅局已於近日主動寄發直接劃撥同意書，民眾收到後填妥同意書，親自簽名或蓋章，並於同意書所載期限內郵寄或遞送所轄分局、稽徵所，另外也可以直接掃描同意書上之QR-Code，進入財政部稅務入口網回復存款帳戶，即可改採帳戶直撥退稅，退稅款會直接劃撥至民眾帳戶。

無法劃撥或民眾不同意劃撥時，國稅局將改以寄送退稅憑單，請民眾於憑單所載有效期限內向指定的金融機構兌領。