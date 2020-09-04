媽媽匯錢給兒子買千萬房 被課430萬贈與稅

財政部台北國稅局查到一位媽媽匯款給還在唸大學的兒子買房，國稅局以該房地的房屋評定現值及公告土地現值合計3,920萬元計算贈與總額，核定媽媽應納贈與稅額430萬元。

國稅局表示，這位大學生剛成年，於108年間購買台北市某精華地段房地，契約總價9,200萬元，與其資力顯不相當。經追查，發現大學生支付該不動產的資金是媽媽匯款至賣方帳戶支付，涉有遺產及贈與稅法第5條第3款的「視同贈與」，通知媽媽來申報贈與稅。

媽媽申報了，以該房屋之評定標準價格及公告土地現值合計3,920元萬申報贈與總額，國稅局核定媽媽108年度應納贈與稅額430萬元。

國稅局表示，遺產及贈與稅法第5條第3款規定，以自己之資金，無償為他人購置財產者，其購置財產之資金，以贈與論，應課徵贈與稅；如該購置之財產為不動產者，土地以公告土地現值或評定標準價格、房屋以評定標準價格為贈與金額。