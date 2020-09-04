超商繳稅上限 提高到3萬

從9月16日起，四大超商代收稅款服務將有二項新制上路，首先是繳稅金額上限，將提升為3萬元，其次則是開放信用卡等開放多元支付方式，各種個人及企業常見稅目都能適用。

高雄國稅局官員表示，目前四大超商在全台合計約有1.1萬間門市，多數超商都提供24小時營業服務，納稅人透過超商繳稅，可以不受時間限制，提升很多地區繳稅的便利性。

目前超商臨櫃只接受以現金代收稅款，且繳稅金額上限為2萬元，官員表示，新制上路後，可供代收的限額提高為每筆3萬元。

除了金額上限開放，接下來也會開放超商現金以外的方式代收，包括信用卡、行動支付及電子票證等，各類非現金支付工具也都可以臨櫃辦理。新制將一體適用各類常見稅目，官員表示，在國稅方面，包括綜合所得稅、個人房地交易所得稅等，都可以在繳納截止日前，持繳款書到四大超商繳納，各種地方稅也能一體適用。