第三批綜所稅退稅 月底入帳

今年第三批綜合所得稅退稅將於9月30日入帳，根據財政資訊中心統計，第三批退稅件數約27萬件，退稅額合計約30億元；若累計今年前三批退稅，件數約323萬件，合計退稅額共504億元，與去年同期比較，件數大致持平，退稅額則增加約4%，主要因為去年綜所稅新增名模條款、長照扣除額等減稅小確幸，讓退稅額略顯成長。

因應新冠肺炎疫情，今年綜所稅退稅首度提前一個月，並從往年三批退稅改為四批，分別於今年6月30日、7月31日、9月30日及明年1月28日入帳，官員表示，今年前兩批退稅對象約等同於往年的第一批，今年的第三批退稅對象則是往年的第二批，依此類推。

官員表示，第三批退稅即將在9月底入帳，主要退稅對象為「非採網路申報者」，包括人工、二維碼、稅額試算紙本回復，都將於月底收到退稅款。