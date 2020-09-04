兩類逃漏模式 稅局緊盯

逃漏稅案件層出不窮，北區國稅局表示，近期陸續以人頭帳戶逃漏稅、偽造抵押權規避強制執行等案件，最後都由國稅局成功討回稅款，並將類似案件列為重點查核對象。

官員表示，最近查獲許多利用他人帳戶藏匿公司應收貨款的案件，規避營業稅及營所稅，這些案件被查獲都不只是補稅，還會追加罰鍰。

譬如轄內最近就查獲一間公司，2019年間利用負責人本身及多位關係人的銀行帳戶，頻繁存入數百筆票據，金額合計超過6,000萬元以上，深入追查才發現，這些錢恐怕都是公司與客戶間的資金流動，光是營業稅就連補帶罰了600萬餘元。

不只是隱匿逃稅案件，有些案件甚至是走到強制執行階段，卻有親友利用虛偽財產抵押權，企圖逃過強制執行。

官員表示，轄內有件積欠多年的遺產欠稅大案，繼承人積欠遺產稅共計1,391萬餘元，行政執行分署法拍遺產土地後，一位關係人卻跳出來主張死者曾經抵押財產，要求優先受分配200萬元，國稅局則提出異議，指出這位關係人沒有提出擔保債權的證明文件。

後來調查發現，雙方所謂的抵押擔保，其實是兩家長輩在十幾年前的借款，擔保過程只是請死者幫忙匯錢，家族長輩間債權，跟死者沒有關係，歷經兩年訴訟後，高等法院終於在今年7月判決債權不存在，讓國稅局順利討回200萬元。

官員表示，不論是利用人頭開立銀行帳戶、漏報銷貨收入，或是藉親友抵押不動產、規避欠稅執行，只要國稅局掌握證據，都會積極以行政罰鍰及民事訴訟，確保確實合法徵稅。