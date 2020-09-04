企業盈虧互抵 帳要算清楚

國內企業交叉控股、持股，相關所得不必課稅，不過卻會影響盈虧互抵額度，台北國稅局表示，企業若想申報過去十年虧損抵減營所稅，須先減掉過去年度曾收取的投資盈餘，減除後若仍有虧損，才可以抵減往後年度的所得。

官員表示，公司或其他具有法人格的組織，每年申報營所稅時，只要滿足會計帳冊簿據完備、使用藍色申報書或經會計師查核簽證、如期申報等三大要件，就可以主張盈虧互抵節稅。

所謂的盈虧互抵，是指過去十個年度間，如果帳面上有虧損，後續年度申報營所稅時，可以從申報年度的純益額，抵減以前的虧損，為後續年度達到節稅的效果。

官員指出，然而若只看過去年度帳面上的虧損，卻可能出現盲點。

官員表示，依據《所得稅法》第42條規定，企業投資國內事業所獲配的股利，可以不用計入課稅所得，也就不必課稅。

有些事業雖然過去年度虧損，但是同一年投資的事業體是賺錢的，出於公平起見，財政部曾經函釋，當期虧損要再加回投資收益，才能抵減後往年度的獲利。

舉例來說，假設A公司前年虧損800萬元，但是當年國內投資獲配股利收入500萬元，若他今年有賺錢，報稅時想主張盈虧互抵的話，就只能從去年的虧損中，抵減300萬元（800萬元-500萬元）。

但假設前年虧損800萬元，當年並沒有獲配股利，而是在去年才獲配500萬元股利，官員表示，這種情況就不必加回計算，前年度可供抵減的虧損額，還是依800萬元計算。

官員提醒，除了股利收入之外，若想主張盈虧互抵，包括是虧損及獲利年度，都要使用藍色申報書或找會計師查核簽證，而且所謂的虧損，是指國稅局最終核定的虧損，而不是申報時的虧損額。