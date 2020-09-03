小確幸來了！第三批綜所稅退稅 9月底入帳

今年第三批綜所稅退稅將於9月30日入帳，根據財政資訊中心統計，第三批退稅件數約27萬件，退稅額合計約30億元；若累計今年前三批退稅，件數約323萬件，合計退稅額共504億元，與去年同期比較，件數大致持平，退稅額則增加約4%，主要因為去年綜所稅新增名模條款、長照扣除額等減稅小確幸，讓退稅額略顯成長。

今年因應新冠肺炎疫情，綜所稅退稅首度提前一個月，並從往年三批退稅改為四批，並分別於今年6月30日、7月31日、9月30日及明年1月28日入帳，官員表示，今年前兩批退稅對象約等同於往年的第一批，今年的第三批退稅對象則是往年的第二批，依此類推。

官員表示，第三批退稅即將在9月底入帳，主要退稅對象為「非採網路申報者」，包括人工、二維碼、稅額試算紙本回復，同時，是在5月12日後才申報或5月11日前向「非戶籍地」國稅局申報，都將於月底收到退稅款。

財資中心統計，今年前三批退稅件數分別約224萬件、72萬件、27萬件，合計約323萬件；與退稅對象相當的去年前兩批退稅案件比較，去年前兩批合計件數約322萬件，今年與去年件數變動不大，大致持平。

若觀察退稅額，今年前三批退稅分別約361億元、114億元、30億元，合計約504億元，與去年前兩批退稅額486億元比較，成長近4%左右。

官員表示，退稅額成長不外乎兩種可能，一種是景氣衰退，一種是稅制變化，以去年來看，疫情尚未發生、景氣仍屬熱絡，因此退稅額增加，主要應該是因為去年減稅措施，包括新增名模條款、長照扣除額、基本生活費調高等。