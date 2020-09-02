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採會計師簽證申報試算暫繳 簽證的是上半年損益

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

財政部中區國稅局台中分局表示，公司組織的營利事業想要採試算暫繳，雖然其108年度營利事業所得稅結算申報經會計師查核簽證，但規定中需要會計師簽證查核的是109年度前六個月的暫繳損益試算表。提醒公司不要弄錯了，免得錯過適用試算暫繳。

109年度營所稅暫繳申報，如欲採用試算暫繳申報者，該營利事業必須是公司組織、會計帳冊簿據完備，經核准使用藍色申報書或其109年度前六個月的暫繳損益試算表須經會計師查核簽證，並如期於109年9月30日前辦理申報。

該分局說明，營利事業採試算暫繳申報，依規定應檢送「暫繳申報會計師查核簽證報告書」、「委託書」、「暫繳損益試算表」、「資產負債表」、「營業成本明細表」、「其他費用及製造費用明細表」等相關附件至稽徵機關；採網路遞送附件者於109年9月30日前上傳，採紙本遞送附件者於109年10月9日前遞送。

該分局特別說明，部分營利事業誤以為5月辦理的108年度營所稅結算申報屬會計師簽證案件，則9月暫繳申報即適用「試算暫繳申報」，而於暫繳申報書勾選「會簽申報案件」，惟未檢送相關附件資料，致無法適用「試算暫繳申報」。要檢送的是今年上半年的資料，並經會計師簽證查核。

簽證 結算申報 營所稅

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