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查詢金融遺產一站式服務 集保結算所便民再升級

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

「查詢金融遺產一站式服務」自今(2020)年7月1日起正式推動至全國實施，民眾可跨區就近向各地區國稅局或所屬分

局、稽徵所之全功能櫃檯辦理，近兩個月來，全國國稅局已嘉惠服務上萬位被繼承人的家屬，使其等在申報遺產稅之程序上更為便利。

集保結算所法遵暨法務室經理蕭元華表示，集保結算所對本案各項流程與報表設計，均以迅速、便民為前提。因此，集保結算所自7月1日起，除率先施行透過與財政部財政資訊中心建置的電子專線，每周二、五接收五區國稅局的查詢檔資料外，並可做到當日自動調閱、於二個營業日內產製查詢結果回覆給申請人，同時亦已完成資產報表的整併及優化，提供持有有價證券收盤價及換算後價額等資訊，使民眾更易於閱讀,便利申報遺產稅，無須再逐一至證交所及櫃買中心網站查詢各檔有價證券的收盤價及進行換算，有效節省民眾申報遺產稅所需花費之人力及時間。

集保結算所蕭元華進一步表示，自7月1日迄今，集保結算所受理的件數也超過8,400件，為使申請人能掌握申請進度，集保結算所於官網建置提供申請人查詢申請進度之頁面功能，並於8月25日已上線，只要於該頁面輸入申請人及被繼承人之身分證字號、被繼承人過世日期等資訊，即可知悉是否已收件或郵寄交付狀況等進度，有申請查詢的民眾可多加利用,隨時掌握進度。

遺產稅 集保結算所 國稅局

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