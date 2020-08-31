北市稅處舉辦捐雲端發票活動 最大獎Dyson吸塵器

為宣導購物消費使用載具儲存雲端發票觀念及推廣民眾踴躍使用財政部統一發票兌獎APP，台北市稅捐處自今年9月1日起至9月30日止舉辦「時來運轉 雲端發票集起來」活動，民眾只要輕鬆在家動動手指，就能透過網路捐贈雲端發票兌換各種實用宣導品，以及參加趣味網路遊戲轉轉樂或上傳指定截圖參加抽獎，活動期間累積捐贈發票張數最多者，還可得到吸塵器一臺，歡迎民眾動員全家一起來捐發票。

稅捐處說，民眾於活動期間進入活動網站，註冊成為會員，以「手機條碼」捐贈未登打統一編號雲端發票（金額限10元以上）累積點數，即可以點數兌換真空陶喜杯、擴充保溫袋等多項好禮，另外，於該網站參加遊戲或上傳統一發票兌獎APP之手機條碼畫面，還有機會獲得肯德基咔啦脆雞套餐、統一超商200元商品卡等，不僅如此，活動期間累積捐贈雲端發票張數最多前兩位，還可分別額外獲得Dyson吸塵器、Dyson吹風機等大獎，捐越多、獲獎機會越高。

該活動所募集之發票，將全數捐贈社會福利團體，活動詳情請至稅捐處網站熱門活動專區查詢。