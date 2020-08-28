三類美籍台人 易遭查稅

台灣許多高所得族群也同時兼具美國公民身分，資誠稅務諮詢顧問公司昨（27）日指出，包括收入異常高或低的族群、金融金流異常的情形，以及曾申報特定節稅項目等三類美籍台人，都特別容易成為美國的查稅對象。

資誠稅務顧問公司執行董事蘇宥人指出，今年新冠肺炎疫情影響，美國稅局人員被迫在家工作，可能會變項增加查稅機率，首先要小心的就是收入異常高或低的族群，根據過去統計，高所得者與低所得者被查核的機率，皆高於中等水平收入的美國人；尤其是獨資經營事業的納稅者，美國稅局也特別喜歡針對收入極端值查稅。

蘇宥人表示，金融機構也都是美國稅局的好幫手，超過1萬美元的現金交易，或是由銀行、外國帳戶揭露的可疑交易活動，都會主動向稅局報告。因此，美籍台人若打算進行大筆現金交易，或一次性高額儲蓄，都更容易受到稅局的查核。