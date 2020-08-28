前七月證交稅收 20年新高

台股表現強勁，帶動證交稅表現亮眼。財政部昨（27）日發布統計通報，分析前七月證交稅三大亮點。第一，前七月證交稅創20年新高，集中市場日均成交額年增逾六成；第二，半導體受市場資金追捧，日均成交額年增一倍以上；第三，台股殖利率、基本面優勢吸引民眾投資，證券市場開戶人數、有交易人數也呈現增加趨勢。

財政部官員表示，受惠於資本市場交易熱絡，證交稅大進補，7月證交稅稅收176億元，是2007年8月以來單月最佳表現，累計前七月稅額786億元也是自2001年以來同期最佳，創20年以來新高。

觀察集中市場每日股票成交金額達1,679億元，較去年同期年增六成三。觀察各產業表現，半導體可說是領頭羊，平均每日成交金額494億元，冠居各大產業，同時日均成交額也是去年同期的1.1倍。

財政部分析，主要是我國的半導體業在製程、技術方面，一直以來具世界領先地位，吸引市場資金持續追捧。

此外，電子零組件也受疫情帶動，包括網通、伺服器設備等宅經濟需求湧現，產業鏈頗受市場青睞，成交金額也年增74.5%；而受到疫情影響，生技醫療業在新藥開發及疫情題材發酵下獲市場注目，日均成交金額年增3.6倍，增幅冠居各大產業。

財政部表示，國際市場在年初受疫情衝擊波動劇烈，台股也受波及，外資累積匯入淨額自6月起稍有回升、賣超幅度也有縮減，不過前七月累計賣超仍達5,729億元，主要因國際市況不佳，海外投資人大舉贖回基金，導致外資賣股求現，同時因應全球股災與美國降息，進行資產配置調節。

而相較於外資，國內資金則持續正向操作，財政部表示，今年以來證券市場開戶人數明顯增加，國內投資人進場引領股市動能，截至7月累計開戶人數1,096萬人，較1月增加39萬人。

有交易人數也同步上升，7月有交易人數237萬人，較近三年同月平均140萬人，大增七成，主要與現行低利率環境下，台股殖利率及基本面優勢吸引民眾投資有關。