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受扶養親屬於年度中死亡 其免稅額得全額計算扣除

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

張小姐詢問財政部南區國稅局，以往年度都是由她列報扶養父親，但今年6月父親往生了，明年申報109年度綜合所得稅時，還可以列報為扶養親屬嗎？免稅額如何計算？南區國稅局答復，可以，全額列扣。

南區國稅局表示，個人於所得年度中死亡，如遺有配偶或符合所得稅法規定得列為受扶養親屬，可由其配偶或扶養人合併報繳綜所稅，其免稅額之減除，得按全額計算扣除。因此，張小姐明年申報109年度綜所稅時，仍得將父親列為受扶養親屬，其免稅額可以全額扣除。

該局特別提醒民眾，受扶養親屬於所得年度中死亡，納稅義務人仍得申報為受扶養親屬，並以全額扣除免稅額，但次一所得年度，即不能列報為受扶養親屬，一旦列報，恐涉及虛報免稅額，除補徵綜所稅外，並依所得稅法第110條第1項處以罰鍰。

如有上述情形，請盡速向稽徵機關更正申報並補繳稅款，以免稽徵機關進行調查後，除補稅外仍須受罰。

免稅額 所得稅 綜所稅

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