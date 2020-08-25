中央撥付給地方政府的統籌分配稅款減少，已有不少地方首長出面喊話，呼籲中央修正財政收支劃分法。不過財政部長蘇建榮日前已多次表示，修法牽涉重大，有人分得多、有人就分得少，財劃法修法是零和遊戲，且無法完全解決問題，財政部已透過輔導地方政府精進財政、強化債務管理等，協助達到財政永續目標。

財劃法已逾20年未修，財政部官員表示，涉及財源分配，需與各單位、地方政府妥善溝通，目前中央因應新冠肺炎疫情，投入許多資源，今年稅收也將短徵，不是適合談財劃法修法時間點。

財政部表示，財劃法修法難度很高，涉及地方制度法，必須確立各縣市行政區範圍，以及需要做多少事，後端才是財源分配問題，而整體國家資源有限，各縣市如何合理分配，學問很大。

財政部表示，為盡力協助地方政府於財劃法完成修法前，過渡期間的財政需要，中央已透過統籌分配稅款搭配補助款挹注地方財源。