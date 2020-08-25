網路銷售商品 資訊將全都露

數位經濟讓開店更方便，OECD也將啟動對網路賣家的追稅行動。資誠聯合會計師事務所昨（24）日指出，未來OECD國家擬要求網路平台提供賣家商業登記、稅籍等識別資訊，作為各國查稅依據，台商若在網路平台註冊銷售商品，營業資訊將在國際稅務交流中一覽無遺。

資誠會計師曾博昇指出，OECD日前公告一項新的計畫，鎖定Uber、Airbnb等跨國共享經濟平台，呼籲各國陸續立法，要求平台業者提供平台賣家的姓名、地址、出生日期、稅務居住地、稅務識別號碼（身分證字號或統一編號等）、商業登記號碼等資訊，以及平台業者對其收取的手續費額度等。

曾博昇表示，這個計畫相當於共享經濟版CRS，目前參與追稅行動的國家共137個，預期明年起將會陸續立法要求平台提供稅務資訊。舉例而言，假設有位美國籍的台商在各國置產，以經營Airbnb收租營利，這類美籍台人就很可能成為未來新計畫的查稅重點。

包含G20等歐美主要國家都已同意新的追稅計畫，曾博昇指出，現在共享、零工經濟蔚為風潮，但無論是個人或事業體，在平台上的相關收入卻難以被各國掌握，OECD是在這種背景之下，推動這項稅務交換計畫，預期財政部也會積極關切各國立法進度，伺機取得稅務資訊交換機會。