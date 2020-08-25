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藥用酒精原料降稅 可望再延長三個月
因應新冠肺炎疫情，財政部關務署機動調降藥用酒精原料貨品關稅，從20%減半至10%，原僅實施至8月26日止，不過由於國際疫情未歇，國內對於藥用酒精需求仍大，國際原物料價格也居高不下，據了解，關務署已向行政院建議再延長三個月至11月26日止，近日行政院將正式核定。
受疫情影響，關務署今年2月27日宣布調降口罩及藥用酒精原料關稅，口罩關稅從7.5%降至免稅，藥用酒精原料從20%降至10%，實施為期三個月至5月26日。
由於國內口罩產能充沛，產量足以供應國內需求，因此自5月27日起不再免關稅；但藥用酒精原料則因主要仰賴進口，國際價格上漲趨勢等因素，關務署報請行政院核定，延長實施三個月至8月26日止。
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