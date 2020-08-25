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地方明年恐領不到超徵紅包

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，今年稅收狀況不佳，恐將短徵1,200億元，連帶也影響中央統籌分配稅款，財政部初估普通統籌分配稅款將短徵102億元，明年1月地方恐領不到「超徵紅包」，是七年以來首見，地方政府財政應審慎規劃。

財政部長蘇建榮昨（24）日接受媒體專訪時表示，今年中央政府稅收預計將短徵千億元以上，也將影響撥付給地方的統籌分配稅款。

中央統籌分配稅款稅源包括所得稅及貨物稅各10%、營業稅總收入減除依法提撥的統一發票給獎獎金後40%，及縣市徵起的土地增值稅20%。依規定，統籌分配稅款每月發放，不過若當年度稅收不錯，相關稅源超徵，中央會在隔年1月中旬年度決算後，加發給地方政府，成為每年地方期待的超徵紅包。

往年稅收情況良好，自2014年起至2019年，稅收連續六年超徵，中央統籌分配稅款進補，地方政府隔年都可領到超徵紅包。

然而今年受疫情影響，營所稅大減，截至7月，營所稅預算數達成率僅七成，確定無法達成今年預算目標；貨物稅方面，受汰舊換新退稅及部分廠商申請延分期繳稅影響，前七月貨物稅也較去年減少。

此外土增稅前七月稅收雖較去年同期增加，看似因房市回暖而表現亮眼，但由於僅「縣市」徵起的土增稅20%會納入統籌分配稅款，直轄市並未納入，而房地產交易熱點多集中在六都，實際對統籌稅款挹注有限。

統籌款各項稅源中，前七月累計稅收唯一較去年同期增加的為營業稅，但增加幅度有限，難以力挽狂瀾。

根據國庫署統計，2014年中央普通統籌分配稅款超徵196億元，2015年超徵154億元，2016年超徵106億元，2017年超徵83億元，2018年超徵157億元，2019年超徵86億元。

國庫署官員表示，2020年初步預估普通統籌分配稅款將短徵102億，也就是說，自9月底至年底還有四個月，平均每個月撥付給地方政府的普通統籌稅款將減少約25億元，地方運用財源得更加審慎。

財政部表示，102億元占地方今年可領的統籌款比重約僅3%，比率不算高，但仍要提醒地方政府努力控管財政，積極開源節流，尤其部分受債務控管、須逐年償債的縣市，更應謹慎考慮施政優先順序。

稅款 地方政府

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