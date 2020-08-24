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網路服務再升級 檢舉事證可夾檔傳送

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

財政部北區國稅局表示，民眾檢舉違章漏稅時，可將檢舉事證透過「檢舉逃漏稅信箱」傳送給稽徵機關，免再郵寄。

北區國稅局表示，民眾如向應開立統一發票的營業人購買貨物或勞務，而該營業人未依「營業人開立銷售憑證時限表」開立統一發票者，可直接透過網路頁面輸入姓名、國民身分證統一編號、地址、電話及事實發生日期、時間、營業人名稱、營業地址及金額，並將完整之交易明細及付款憑證等具體事證（如：合約書、點菜單、估價單、訂購單、收據、簽收單、結帳單、物流單據或其他蓋有營業人章戳之憑證及存摺轉帳紀錄、匯款、現金簽收紀錄、信用卡簽單或其他能證明完成交易之資料等）以附件夾檔方式，將相關資料傳送給國稅局，完成檢舉程序。檢舉人亦可於此管道查詢查核進度及結果，保障檢舉人權益。

國稅局 統一發票 身分證

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